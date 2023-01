Vialli, omaggio della città di Cremona: proclamato il lutto cittadino

La città di Cremona rende omaggio a Gianluca Vialli

Il primo cittadino ha disposto che le bandiere civiche sugli edifici pubblici vengano esposte a mezz'asta in segno di lutto. Oltre al fatto che alle 12 verrà osservato un minuto di silenzio negli edifici pubbliche e nelle istituzioni pubbliche. Un altra richiesta del sindaco Gianluca Galimberti è stata quella di promuovere momenti di raccoglimento per le attività di qualsiasi tipo. Milan, Ballo-Toure out: Maldini guarda in casa Benfica per sostituirlo.