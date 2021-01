Verza: “Felice per il Milan e per Pioli. Juventus? Vi dico la mia”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vinicio Verza, ex centrocampista rossonero dal 1982 al 1985, è intervenuto a Milan TV durante "L'Inferno del Lunedì" e ha parlato del momento della squadra di Stefano Pioli: "Sono contento per Pioli, l'ho avuto come compagno, merita questo momento. Sono felice per i colori rossoneri, stanno intraprendendo un percorso non semplice. La Juve è ancora favorita per il campionato, ma il Milan sta facendo di più di quello che si poteva pensare all'inizio, è una squadra quadrata che sta dimostrando carattere. Sta dimostrando di poter vincere anche senza Ibrahimovic. Con la Juventus sarà una gara difficile che il Milan potrà fare sua sulle ali dell'entusiasmo. Speriamo che potrà mantenere questo ritmo, perché il campionato è lungo e la rosa è corta".