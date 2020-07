Verso Sassuolo-Milan, rossoneri imbattuti lontano da San Siro nel 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan post lockdown si è rivelato completamente diverso da quello precedente. Una squadra singhiozzante prima del coronavirus è diventata sicura dei propri mezzi, e adesso è pronta a conquistare un posto diretto ai gironi di Europa League. C’è un dato molto interessante che riguarda i rossoneri in trasferta: il club di Via Aldo Rossi, infatti, non ha ancora perso una partita di campionato lontano da San Siro nell’anno solare 2020: l’unica sconfitta esterna per i rossoneri nel periodo è infatti arrivata nel derby contro l’Inter datato 9 febbraio.

