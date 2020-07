Verso Sassuolo-Milan, ‘Mapei Stadium’ fortino neroverde: il dato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan post lockdown continua a volare e ha conquistato finora 6 vittorie e 2 pareggi. Una serie di risultati utili che ha portato i rossoneri ad un passo dalla conquista matematica dei preliminari di Europa League. Attenzione però al Sassuolo, squadra in ottima forma e avversaria di questa sera per la squadra di Stefano Pioli. C’è un dato molto significativo sul momento dei neroverdi, che sono imbattuti in casa da 4 partite (2 vittorie e 2 pareggi). Una striscia positiva maggiore si registra soltanto nel dicembre 2018 (5 risultati utili in quel caso).

