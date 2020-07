Verso Sassuolo-Milan: Conti o Calabria, chi gioca? La scelta di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In previsione di Sassuolo-Milan, Stefano Pioli si è portato avanti il grande dubbio su chi schierare come terzino destro: Andrea Conti è ormai il titolare del ruolo, ma Davide Calabria ha giocato molto bene contro il Bologna, segnando anche un gol. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, però, questa sera sarà l’ex Atalanta a scendere in campo dal primo minuto dopo la panchina di tre giorni fa.

