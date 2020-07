Verso Sassuolo-Milan, bilancio in parità tra le squadre al ‘Mapei Stadium’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il ‘Mapei Stadium’ sarà il teatro in cui questa sera alle ore 21:45 si giocherà Sassuolo-Milan. Bilancio in assoluta parità tra le due squadre in quel di Reggio Emilia, con 3 vittorie ciascuno. Dopo tre successi neroverdi, il Milan ha ottenuto i tre punti in tutte le ultime tre trasferte di campionato in casa del Sassuolo: la squadra emiliana potrebbe diventare l’unica contro la quale i rossoneri registrano quattro vittorie fuori casa in ciascuna delle ultime quattro stagioni.

Il Sassuolo è maestro del possesso palla: ecco il dato incredibile nel match contro il Cagliari, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓