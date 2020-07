Verso Sassuolo-Milan, arbitra Pairetto: ecco com’è finito l’unico precedente

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sassuolo-Milan, in programma stasera alle ore 21:45, è stata affidata all’arbitro Luca Pairetto. C’è un solo precedente tra le due squadre e il fischietto d’arte e risale ad aprile 2018, match terminato 1-1. Altra curiosità: il Milan è imbattuto in quattro gare di Serie A con Pairetto come direttore di gara: tre vittorie e un pareggio, proprio contro il Sassuolo.

