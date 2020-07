Verso Napoli-Milan, Rebic ancora nel ruolo in cui è esploso

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la fine del lockdown Stefano Pioli, causa infortunio di Zlatan Ibrahimovic, ha deciso di schierare Ante Rebic nel ruolo di prima punta. Una posizione ricoperta egregiamente dal croato, che ha continuato a segnare come ormai accade da inizio anno. Adesso, però, con il ritorno dello svedese nell’undici da titolare, L’ex Eintracht ritornerà nuovamente a giocare da attaccante esterno in pianta stabile, ruolo che lo ha fatto esplodere definitivamente in questo 2020. A riportarlo è ‘Tuttosport’.

Tabù San Paolo per il Milan: ecco da quando non arriva una vittoria a Napoli, continua a leggere >>>