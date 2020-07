Napoli-Milan, ultima vittoria rossonera risale a 10 anni fa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan dovrà cercare di sfatare il tabù San Paolo questa sera visto che non vince a Napoli da ben 10 anni. L’ultima vittoria rossonera, infatti, risale all’anno dello scudetto 2010-11, vale a dire il 25 ottobre del 2010, quando la squadra di mister Allegri si impose 2-1 grazie alle reti di Robinho e Ibrahimovic, entrambi su assist di Massimo Oddo.

Da quel momento il Milan non è più riuscito ad imporsi in casa del Napoli, diventando di fatto un vero e proprio tabù da sfatare. Chissà che questa sorprendente ripresa del club rossonero post sosta forzata non ci possa regalare un’altra incredibile gioia.

