Calciomercato Milan – Galliani chiama Ibrahimovic: Monza sogna il colpo

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Monza sogna ancora in grande. Il club brianzolo neo promosso in Serie B dopo aver dominato in lungo e in largo il Girone A di Serie C, nella figura di Adriano Galliani, continua a corteggiare Zlatan Ibrahimovic in vista della prossima annata. A tal proposito nell’intervista uscita ieri su SportWeek, l’attaccante svedese ha rivelato importanti retroscena.

“Mi ha chiamato Galliani: “Hai detto che questo non è il tuo Milan, a 11 Km da Milano c’è il tuo vecchio Milan”. Mi piace, così deve lavorare un direttore sportivo. Quando mi ha portato per la prima volta al Milan, è venuto a casa mia in Svezia: “Non me ne vado finché non vieni con me”. Helena, mia moglie, mi ha guardato sconvolta: questo è matto, cosa vuole? Dobbiamo andare, le ho detto, o non va via. Quando vuoi qualcosa, devi prendertela. Con i fatti, non solo a parole”.

Parole di stima e affetto che dimostrano come tra Ibra e Galliani sia tornato il sereno dopo la cessione dal Milan del 2012 contro la volontà dello svedese. Soprattutto dichiarazioni che hanno fatto impazzire la piazza brianzola che ora sogna davvero un possibile e clamoroso arrivo di Ibrahimovic all’ombra dell’Arengario. Vedremo se questa pazza estate ci regalerà un’altra incredibile pagina di sport.

