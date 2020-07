Verso Napoli-Milan, Pioli esalta Leao: il portoghese in grande spolvero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – “Il talento è innato, ma va coltivato e allenato. Sta entrando bene, sta dando un apporto importante alla squadra. Non è importante il minutaggio ma la qualità del minutaggio“. Parole e musica di Stefano Pioli che, nella conferenza stampa pre Napoli-Milan, ha così parlato di Rafael Leao, spesso bacchettato dallo stesso mister rossonero proprio per l’atteggiamento contrario mostrato nei mesi scorsi. Il portoghese, attualmente, sta rispondendo sempre presente alle occasioni che gli sono state concesse nelle ultime partite.

Un cambio di comportamento fondamentale per un giocatore dal ‘talento innato’ come Leao. Un giocatore da tenere sotto controllo perché potenzialmente devastante viste le sue qualità tecniche e fisiche. Il Milan non vuole rischiare un altro ‘caso Niang’ e deve lavorare al meglio sul suo diamante grezzo per farlo diventare un fuoriclasse. Un passo avanti da parte sua c’è già stato, adesso bisogna farne necessariamente altri. Come, per esempio, un impiego da titolare e non a gara in corso. “Darà tante soddisfazioni, arriverà anche per lui il momento di giocare dall’inizio”. Pioli è stato eccessivamente chiaro, specificando che forse ancora non è il momento, ma che presto la sua occasione arriverà.

Per il momento, con i gol contro Lecce, Spal e Juventus, Rafael Leao ha dato un segnale importante dal punto di vista della cattiveria, che finora era sempre mancata. Adesso c’è la voglia di sgomitare per farsi spazio e stabilizzarsi nell’undici titolare. Pioli lo aspetta, il numero 17 risponde. La sua esplosione dipende soltanto da lui.

Intanto il Milan accelera per Dominik Szoboszlai: ecco l’offerta contrattuale, continua a leggere >>>