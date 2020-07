Verso Napoli-Milan, partenopei vittima preferita di Bonaventura

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli ha pochi dubbi du formazione per quanto riguarda la squadra che scenderà in campo contro il Napoli. Uno schieramento che non dovrebbe vedere l’impiego di Giacomo Bonaventura che, con ogni probabilità, partirà dalla panchina. Attenzione però ai suoi numeri: perché gli azzurri sono la sua vittima preferita, per lui 5 reti in 16 sfide. Il suo primo gol nel massimo campionato è arrivato proprio contro il Napoli al San Paolo, nell’aprile 2012 con la maglia dell’Atalanta.

Ecco il dato negativo del Napoli che potrebbe far ben sperare il Milan, continua a leggere >>>