Verso Napoli-Milan, Ibra torna al San Paolo. Missione: vincere 10 anni dopo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: App ufficiale ACMilan)

Il Napoli è tornato in Serie A nell’estate del 2007. Da quel momento in poi, il bilancio fra rossoneri e azzurri al San Paolo fa strabuzzare gli occhi: 7 vittorie del Napoli, 4 pareggi e 1 vittoria del Milan. Rossoneri in minoranza assoluta, anni davvero duri al San Paolo. La sconfitta più pesante di tutte è stata proprio quella del maggio 2008, con il 3-1 a favore del Napoli di Reja che escluse il Milan dalla Champions League, che sembrava ormai conquistata dopo la vittoria nel Derby di San Siro.

Dal canto suo, Ibra torna al San Paolo. L’ultima volta che il Milan ha vinto, nel novembre 2010, lui c’era. Gol di Robinho, gol di Zlatan, espulsione di Pazienza, Napoli in 10 ma Napoli in gol con Lavezzi. Risultato finale, 2-1 per i rossoneri.

L’ultimo pareggio rossonero al San Paolo lo ha invece conseguito Siniša Mihajlović, un 1-1 nel febbraio 2016 con un gran bel gol segnato da Jack Bonaventura. Fu una partita molto difensiva per i rossoneri, che però nel finale di gara riuscirono ad avere anche un paio di occasioni per vincere la partita.

La partita di oggi è tutta un’altra storia in tutt’altro contesto, ma di questi anni duri il Milan si tiene stretta anche la doppietta di El Shaarawy che fece picchiare i pugni a Mazzarri sulla panchina del San Paolo. Anche se il rimpianto più grande è quello dell’ottobre 2009: al 90esimo minuto con i gol di Pato e Inzaghi il Milan era sul 2-0, ma dopo un recupero incredibile la partita terminò 2-2.

Intanto ecco 10 curiosità sul match di stasera, continua a leggere >>>