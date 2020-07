Verso Napoli-Milan, i precedenti tra i due club in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa sera big-match al San Paolo tra Napoli e Milan, due delle squadre più in forma in questo momento in Serie A. Sarà la sfida numero 144 tra i club, con i rossoneri che possono contare su un vantaggio statistico sui rivali. Sono 54 i successi del Milan, contro i 42 dei partenopei; a chiudere il bilancio 47 pareggi.

L’arbitro del match sarà La Penna: un precedente da dimenticare quest’anno, continua a leggere >>>