Napoli-Milan, arbitra La Penna: ecco il precedente ‘horror’ di quest’anno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la fine del lockdown il Milan sta cercando di superarsi, battendo alcuni suoi record negativi. Da molto tempo non arrivavano i tre punti contro squadre davanti in classifica, ma le vittorie contro Roma, Lazio e Juventus hanno ribaltato completamente le statistiche. Per quanto riguarda il match di questa sera c’è da registrare l’arbitraggio di Federico La Penna, un precedente quest’anno con i rossoneri: l’infausta trasferta contro l’Atalanta persa per 5-0. Riuscirà il Diavolo a scongiurare anche questo dato negativo?

