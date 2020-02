Verso Milan-Torino, un solo confronto tra Pioli e Longo: ecco com’è finita

ULTIME NEWS MILAN – Milan-Torino sarà anche il confronto tra i due allenatori: Stefano Pioli e Moreno Longo. I due si sono affrontati soltanto una volta in Serie A quando guidavano, rispettivamente, Fiorentina e Frosinone. In quest’unico precedente nessuno dei due ha avuto la meglio: nel novembre 2018 la sfida tra le squadre terminò 1-1. Attenzione al Torino però: i granata hanno vinto le ultime due partite contro il Milan in campionato, continua a leggere >>>

