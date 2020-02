Verso Milan-Torino, granata vittoriosi nelle ultime due occasioni in Serie A

ULTIME NEWS MILAN – I numeri in Serie A tra Milan e Torino, ultimamente, sorridono ai granata, che sono usciti vittoriosi dagli ultimi due scontri disputati entrambi allo stadio ‘Olimpico’ di Torino. Analizzando le statistiche del passato, si vede che il Torino ha infilato tre successi consecutivi contro i rossoneri in sole due occasioni nella storia: nel 1935/1936 e nel 1939/1940. Hakan Calhanoglu non è stato convocato per il match di stasera: ecco le sue condizioni, continua a leggere >>>

