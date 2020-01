Verso Milan-Torino, Pellegatti: “4-4-2 sistema ideale per Ibrahimovic”

NEWS MILAN – Il giornalista Carlo Pellegatti, intervistato da TorinoGranata.it, ha parlato di Milan-Torino, gara di Coppa Italia che si giocherà questa sera a San Siro.

“Bisogna vedere come reagirà il Torino alla bruttissima sconfitta subita sabato sera in campionato contro l’Atalanta, una sconfitta assolutamente comparabile, anche come impatto negativo sull’ambiente, a quella che subì il Milan sempre contro i bergamaschi prima di Natale. I rossoneri hanno avuto la fortuna di avere due settimane di tempo per riprendersi con la sosta, ma anche tornare in campo subito potrebbe non essere necessariamente uno svantaggio per il Torino – dice Pellegatti -. Il momento del Milan? Il cambio di tendenza c’è stato soprattutto dal punto di vista dei risultati, sul lato del gioco la squadra deve ancora trovare continuità, a Cagliari ha fatto molto bene, contro il Brescia c’è stato un passo indietro, ma certamente è un Milan in ripresa. L’arrivo di Ibrahimovic ha reso necessario metterlo nelle condizioni di farlo rendere al meglio, ed a questo proposito il 4-4-2 è il modulo più adatto, con lo svedese affiancato da un giovane come Leao, che però a mio parere ora deve guardarsi anche da un Rebic che scalpita dopo i 3 gol nelle ultime 2 gare”. Intanto ecco le ultime novità sul futuro di Piatek e Paqueta, continua a leggere >>>

