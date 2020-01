Calciomercato Milan – Difficili le partenze di Piatek e Paqueta

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Sport Mediaset, sono ore molto calde per il mercato del Milan, soprattutto per quanto riguarda le uscite.

Suso al momento sembra essere più vicino alla cessione, considerando il forte interesse del Siviglia, mentre le situazioni di Piatek e Paqueta sono più complicate. Ad oggi, infatti, le offerte arrivate per il polacco e per il brasiliano non soddisfanno la dirigenza rossonera. Intanto è vicino un acquisto dal Benfica, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android