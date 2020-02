Verso Milan-Torino, ecco come sono finite le ultime due partite a San Siro

ULTIME NEWS MILAN – Il Milan questa sera ha l’obbligo di ritornare alla vittoria dopo gli ultimi due passi falsi contro Verona e Inter. Non sarà facile, però, visti anche i numeri delle ultime stagioni. Milan e Torino hanno chiuso sullo 0-0 gli ultimi due confronti di Serie A a San Siro; contro nessun’altra squadra, i rossoneri hanno pareggiato più gare casalinghe a reti inviolate nel massimo campionato (12). Intanto ecco da quanto Lucas Paqueta non giocava titolare in Serie A, continua a leggere >>>

