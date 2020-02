Verso Milan-Torino – Baselli, Zaza e De Silvestri sulla via del recupero

NEWS TORINO – In vista di Milan-Torino di lunedì sera, Moreno Longo sta pian piano recuperando i suoi infortunati.

In quest’ottica, come si legge su Toronews.net, hanno effettuato tutto l’allenamento odierno con il gruppo sia Lorenzo De Silvestri che Daniele Baselli. Anche Simone Zaza quest’oggi ha terminato la seduta senza intoppi. Dunque, ci si può sbilanciare dicendo che tutti e 3 saranno a disposizione del nuovo tecnico per la sfida in programma al Giuseppe Meazza. Contro il Milan dunque, al Torino mancherà solamente lo squalificato Armando Izzo.

