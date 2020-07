Verso Milan-Parma, Kessie è un punto fermo: il dato che lo conferma

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come detto più volte, Franck Kessie è stato un punto fermo per tutti gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina rossonera: Montella, Gattuso, Giampaolo e poi Pioli. Kessie, infatti, garantisce chilometri su chilometri, ma allo stesso tempo riesce a essere incisivo anche in fase offensiva.

A tal proposito c'è un dato da sottolineare molto interessante. Come viene riportato dal Match Program del Milan, in vista della gara contro il Parma, Kessie, su un totale di 128 presenze in maglia rossonera in tutte le competizioni, ne ha disputate il 95% partendo da titolare (122), a testimonianza di quanto sia importante l'ivoriano.