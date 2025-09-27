Verso Milan-Napoli, batosta per Conte: quattro assenze per la sfida di San Siro

Manca ormai davvero poco al primo big match stagionale dei rossoneri. Le ultime sul Milan di Allegri e il Napoli di Conte in vista di domani

Manca ormai davvero pochissimo al primo big match stagionale dei rossoneri. Domani sera, alle ore 20:45 presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' (San Siro) a Milano, andrà in scena Milan-Napoli , gara valida per la 5^ giornata di Serie A 2025-2026. Dopo le classiche conferenze stampa della vigilia, è ormai ora di pensare a chi potrebbe scendere in campo nella grande sfida di domani.

Milan-Napoli: Allegri sorride, Conte invece...

Il Milan e Massimiliano Allegri possono tornare a sorridere: dopo ben 41 giorni il portoghese Rafael Leao potrebbe tornare a giocare. Il classe '99, infatti, dopo l'infortunio rimediato contro il Bari in Coppa Italia, è finalmente tornato in gruppo e, domani, potrebbe partire dalla panchina. Situazione ben diversa per il Napoli di Conte.