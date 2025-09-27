Pianeta Milan
MILAN-NAPOLI

Verso Milan-Napoli, batosta per Conte: quattro assenze per la sfida di San Siro

Verso Milan-Napoli, batosta per Conte: quattro assenze per la sfida di San Siro - immagine 1
Manca ormai davvero poco al primo big match stagionale dei rossoneri. Le ultime sul Milan di Allegri e il Napoli di Conte in vista di domani
Alessia Scataglini
Manca ormai davvero pochissimo al primo big match stagionale dei rossoneri. Domani sera, alle ore 20:45 presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' (San Siro) a Milano, andrà in scena Milan-Napoli, gara valida per la 5^ giornata di Serie A 2025-2026. Dopo le classiche conferenze stampa della vigilia, è ormai ora di pensare a chi potrebbe scendere in campo nella grande sfida di domani.

Milan-Napoli: Allegri sorride, Conte invece...

—  

Il Milan e Massimiliano Allegri possono tornare a sorridere: dopo ben 41 giorni il portoghese Rafael Leao potrebbe tornare a giocare. Il classe '99, infatti, dopo l'infortunio rimediato contro il Bari in Coppa Italia, è finalmente tornato in gruppo e, domani, potrebbe partire dalla panchina. Situazione ben diversa per il Napoli di Conte.

L'ex allenatore della Nazionale Italiana, dopo la 'batosta' Buongiorno, che non sarà disponibile per il big match a causa di un infortunio muscolare rimediato contro il Pisa lunedì scorso e al non recupero di Rrahmani, dovrà fare a meno di altre due pedine: Spinazzola ed Olivera. Secondo quanto riferito da Massimo Ugolini su Sky Sport 24, i due azzurri non sono partiti con la squadra verso Milano.

