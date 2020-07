Verso Milan-Juventus: il programma di oggi a Milanello

MILAN NEWS – Giornata di vigilia a Milanello per i rossoneri che domani affronteranno la Juventus a San Siro: ecco il programma di giornata.

I rossoneri dopo essersi allenati subito nella giornata di ieri, scarico per chi ha giocato all’Olimpico, si ritroveranno oggi a Milanello e alle 18.00 comincerà la rifinitura che in qualche modo deciderà la formazione che scenderà in campo contro la Juventus domani sera. Alle 14.00 parlerà come di consueto Stefano Pioli che presenterà i temi principali della sfida.

