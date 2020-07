Verso Milan-Juventus: diventa speaker per un giorno! Ecco come fare

MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Milan-Juventus, una super sfida che tutti avremmo senz’altro voluto vivere insieme sugli spalti dello stadio di ‘San Siro‘.

Per tifare, gridare, sostenere i rossoneri ed esultare tutti insieme. Seppur lontani, però, ciascun tifoso del Milan avrà la possibilità di stare ancora più vicino alla squadra. Di far sentire la propria voce.

Proprio come Gegio, l’inconfondibile speaker della squadra rossonera. Come fare per diventare speaker per un giorno? Molto semplice.

1 – Registra un messaggio audio annunciando la formazione titolare del Milan. Nel farlo, aiutati seguendo il tutorial di Gegio, per sembrare un vero e proprio speaker;

2 – Manda il tuo messaggio audio al numero +39 338.6557446.

Il club rossonero sceglierà le migliori performance da “speaker per un giorno” e, nel giorno di Milan-Juventus, potrà dunque contare su degli speaker d’eccezione.

Cosa aspetti? Fai sentire la tua voce. Partecipa e scopri tutte le info su together.acmilan.com.