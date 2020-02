Verso Milan-Genoa, il report del ‘Grifone’: due rientri importanti

ULTIME NEWS MILAN – Il Genoa, come riportato dal proprio sito ufficiale, ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della gara contro il Milan, in programma domenica alle 12:30 a San Siro. Ci sono ottime notizie per Davide Nicola, che può riabbracciare Andrea Pinamonti e Cristian Romero, ritornati a lavorare insieme al resto della squadra. I due giocatori sono dunque recuperati e faranno parte della spedizione rossoblù a Milano. Intanto ecco il report dell’allenamento del Milan, che si è allenato sotto gli occhi attenti di due dirigenti, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android