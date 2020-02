Verso Milan-Genoa, da valutare le condizioni di Donnarumma e Castillejo

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, oggi a Milanello riprenderanno gli allenamenti in vista della partita di domenica contro il Genoa, ma la novità è che nella giornata di ieri diversi giocatori hanno preferito curarsi nel centro sportivo per recuperare al meglio dai rispettivi infortuni.

Da valutare le condizioni di Gianluigi Donnarumma e Samu Castillejo. Il portiere ha sostenuto terapie alla caviglia per curare la distorsione, mentre lo spagnolo ha effettuato dei massaggi per un fastidio all’adduttore facilmente risolvibile. Kjaer e Biglia hanno svolto lavoro personalizzato, mentre Krunic starà fuori per altre due settimane. Intanto spunta un video inedito sul presunto fallo di mano di Ibrahimovic a Firenze, continua a leggere >>>

