Verso Milan-Cagliari, i rossoblù la vittima preferita di Pioli: il dato

MILAN-CAGLIARI ULTIME NEWS – Dopo un girone di ritorno passato da vittima sacrificale, Stefano Pioli si è meritato su campo il rinnovo di contratto. Sarà lui l’allenatore rossonero fino al 2022. Questa sera, in occasione di Milan-Cagliari, i rossoneri hanno la possibilità di chiudere positivamente un periodo più che positivo. C’è un dato che potrebbe far ben sperare il Diavolo per questa sera: lo stesso Pioli, infatti, ha nei sardi la sua vittima preferita in Serie A: in 16 incontri, l’ex Fiorentina ha vinto 8 volte, a chiudere i bilancio 4 sconfitte e altrettanti pareggi.

