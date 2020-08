Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: annuncio dopo Milan-Cagliari?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ormai non sembrano esserci particolari dubbi sulla volontà del Milan e di Zlatan Ibrahimovic di continuare insieme. Lo svedese, dopo un impatto super da gennaio in poi, ha dimostrato di essere più che decisivo nonostante i suoi quasi 39 anni. Ibra ha dato una scossa immediata ad una squadra giovane e con poca grinta; un dato di fatto che ha confermato la lungimiranza di Paolo Maldini e Zvonimir Boban, principali artefici del ritorno del classe 1981.

I contatti per il rinnovo di contratto sono già partiti da qualche giorno e si respira aria di positività per la buona riuscita dell’accordo, che potrebbe essere anche più imminente del previsto. Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’ l’annuncio potrebbe arrivare già alla fine di Milan-Cagliari, in programma questa sera alle ore 20:45 a San Siro. Un annuncio che somiglierebbe molto avvenuto per Stefano Pioli, ufficializzato come nuovo allenatore rossonero per i prossimi due anni alla fine di Sassuolo-Milan. Al momento non arrivano conferme in merito a tutto questo dal suo entourage, ma non ci sono neanche le classiche smentite del caso. Attenzione, dunque, a nuovi possibili colpi di scena.

