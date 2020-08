Verso Milan-Cagliari, ecco com’è finito l’ultimo precedente a San Siro

MILAN-CAGLIARI ULTIME NEWS – Ultima giornata di campionato per il Milan, che punta a terminare nel migliore dei modi una seconda parte di stagione molto positiva. A San Siro arriva il Cagliari di Walter Zenga, reduce dalla bella vittoria casalinga contro i campioni d’Italia della Juventus. L’ultimo precedente casalingo per i rossoneri contro i sardi risale al 10 febbraio 2019: in quell’occasione la squadra allenata da Gennaro Gattuso ebbe la meglio con un secco 3-0 grazie ai gol di Krzysztof Piatek, Lucas Paqueta e ad un autorete di Ceppitelli.

