Verso Milan-Bologna, Pioli incontra il suo passato: i numeri in rossoblù

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Bologna sarà una partita speciale per Stefano Pioli, che incontra il suo passato rossoblù. Emozioni forti per l’attuale allenatore rossonero, che in Emilia-Romagna ha totalizzato il numero maggiore di presenze su una panchina in Serie A, 89, collezionando 27 vittorie, 28 pareggi e 34 sconfitte.

Intanto Ibrahimovic continua a mandare segnali al Milan: il suo futuro però… continua a leggere >>>