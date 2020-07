Calciomercato Milan – Ibrahimovic chiama, ma il suo futuro è segnato

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Zlatan Ibrahimovic è stato premiato ieri a Milanello dalla società per le cento presenze in maglia rossonera.

Ai più attenti non sarà sfuggita questa frase da parte di Ibrahimovic: “Giocare nel Milan è un grande onore, spero di fare tante altre partite“. Parole certamente diverse rispetto a quelle pronunciate la scorsa settimana, sempre alla Gazzetta dello Sport: “Ibrahimovic non è un giocatore da Europa League e il Milan non è un club da Europa League. Io gioco per vincere qualcosa o sto a casa. Se la situazione è questa è difficile vedermi al Milan il prossimo anno. Rangnick? Non so chi sia”.

Nel video pubblicato ieri dal Milan sui propri account social, erano presenti Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica e Frederic Massara, direttore sportivo rossonero. Presente anche l’amministratore delegato Ivan Gazidis, che però ha lasciato in fretta Milanello per impegni precedenti. All’omaggio per Ibrahimovic dunque non ha partecipato.

Questo piccolo particolare conferma una situazione che sembra andare delineandosi sempre più. E' difficile pensare infatti che il futuro di Ibrahimovic possa essere ancora il Milan. Il nuovo ciclo di Rangnick punterà sulla valorizzazione di giovani talenti e dunque per giocatori con una personalità così ingombrante come quella di Zlatan sarà difficile trovare spazio. E' anche vero che lo svedese sta dimostrando di essere ancora molto importante, a dispetto dell'età. Ad esempio, contro il Parma era stato il giocatore con più palloni recuperati (14) e con più tiri verso la porta, nove. Insomma, Ibrahimovic vuole portare il Milan in alto, ma in futuro non sembra esserci più spazio per lui.