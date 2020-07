Ibrahimovic scherza: “100 presenze con il Milan? Non c’è concorrenza” (Video)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Un traguardo prestigioso per Zlatan Ibrahimovic, che ha raggiunto quota 100 presenze con la maglia del Milan. Un occasione per rilasciare alcune dichiarazioni tramite i canali ufficiali del club, ma non poteva mancare la sua firma personale. “Grazie, è tutto merito vostro perché non ho concorrenza“, la frase rivolta in maniera scherzosa ai suoi compagni di squadra, che ha scatenato le risate di Paolo Maldini e Frederic Massara, presenti a Milanello per l’evento.