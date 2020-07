Milan, 100 presenze Ibrahimovic: “Spero di farne tante altre”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Contro il Parma Zlatan Ibrahimovic ha festeggiato la presenza numero 100 con la maglia del Milan. Un traguardo importante che il Milan ha voluto celebrare insieme a giocatori e dirigenti. Il profilo Twitter rossonero ha pubblicato un video in cui Paolo Maldini si congratula con il campione svedese che, in posa con una maglia personalizzata, dichiara: “Ciao a tutti, grazie per i messaggi. Cento partite con il Milan è un grande onore, spero di farne tante altre“. Ibra ha voluto mandare un messaggio ad Ivan Gazidis in chiave rinnovo? Ecco il video.

