Verso Milan-Bologna, Palacio ancora avversario: quante sfide con l’argentino

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: app ufficiale Milan)

“Il Milan e Rodrigo Palacio, Rodrigo Palacio e il Milan. Sfide importanti, pesanti, nemmeno antichissime, sul tetto del mondo e sul tetto di una città. Il giorno in cui Palacio e il Milan si sono sfidati per la prima volta, erano attesi da un vero e proprio derby del mondo. Il 16 dicembre 2007, sia che avesse vinto il Milan che il Boca, la squadra vincitrice del Mondiale per Club sarebbe comunque diventata in un caso o nell’altro la squadra più titolata al Mondo.

Un braccio di ferro divenuto nel primo tempo botta e risposta. Vantaggio rossonero con Inzaghi e nel giro di due minuti pareggio argentino proprio con Palacio. Poi i rossoneri hanno preso il largo nella ripresa, hanno vinto 4-2 e sono diventati per anni il Club più titolato al Mondo.

Qualche stagione dopo, anche se in un ambito diverso, Rodrigo Palacio è riuscito a prendersi la sua rivincita. Sei anni dopo il dolcissimo Natale mondiale dei rossoneri, nel dicembre 2013 il Derby di Milano di andata in campionato sembrava ormai incanalato sullo 0-0, quando un colpo di tacco proprio di Palacio riuscì a dare la vittoria alla squadra di Mazzarri.

Oggi Palacio è un giocatore di Siniša Mihajlović, del Bologna, una squadra con la quale all’andata il Milan si è imposto 3-2 al Dall’Ara. Ma il Trenza e i rossoblù sono riusciti ad imporsi poche settimane fa a San Siro, questa volta contro l’Inter. Avversario di quelli veri Palacio, uno che ha colpi e che ha valori, uno che dà sempre il massimo senza mancare mai di rispetto a nessuno“.

Intanto ecco le parole di Ibrahimovic in occasione delle 100 presenze con il Milan: LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI >>>