Verso Milan-Bologna, Maldini e Massara osservano: la decisione sul ritiro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Concentrazione assoluta per il Milan che, dopo la vittoria contro lo Shamrock Rovers, deve buttarsi anima e corpo sul campionato. Come riporta ‘Sky Sport’, Paolo Maldini e Frederic Massara erano presenti all’allenamento odierno a Milanello per dimostrare vicinanza alla squadra. La nota ‘Pay tv’ riferisce inoltre che non è obbligatorio per i giocatori rimanere in ritiro per il match di lunedì: ognuno può tornare tranquillamente nelle proprie abitazioni.

