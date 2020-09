ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Dopo l’esempio dato dell’Emilia Romagna, arriva anche l’ordinanza regionale da parte delle Regioni Lombardia e Veneto. Secondo quanto riferisce l’ANSA, arriva il via libera alla presenza di non più di 1000 tifosi nelle manifestazioni sportive all’aperto. Il limite viene ridotto 1 700 partecipanti per gli eventi nei luoghi chiusi.

