Verso Milan-Bologna, il dato sui gol segnati da entrambe le squadre

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Bologna sarà un match importantissimo per i rossoneri, che non hanno intenzione di stoppare la cavalcata verso un posto in Europa League. Dopo il lockdown la squadra di Stefano Pioli ha segnato ben 20 gol in sole 7 partite, dimenticandosi delle oggettive difficoltà a trovare la via della rete. A proposito di gol, il Milan, nei 143 precedenti con il Bologna, ne ha segnato complessivamente 224, i rossoblù invece 159.

Come arrivano le due squadre al match? Ecco i risultati delle ultime 5 giornate, continua a leggere >>>