Verso Milan-Bologna, come stanno le squadre? I risultati delle ultime 5 partite

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Bologna, in scena questa sera alle ore 21:45, chiuderà questo sabato di Serie A. Un match che significa tanto per i rossoneri, in piena lotta per un posto in Europa League, ma anche per il Bologna, che ambisce ad una posizione sempre migliore in classifica. Ma come arrivano le due squadre al match? Il Milan è una delle squadre più in forma del campionato e, nelle ultime cinque uscite, ha ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi. Il Bologna, invece, ha vinto solo una partita, ne ha persa un’altra e ne ha pareggiate 3.

Intanto l’obiettivo Szoboszlai ha rilasciato interessanti parole su Rangnick: LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓