Verso Milan-Bologna, ecco com’è finito l’ultimo precedente a San Siro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Bologna torna a San Siro per sfidare il Milan, a più di un anno dall’ultima volta. Nella scorsa stagione, nel match datato 6 maggio 2019, i rossoneri hanno avuto la meglio sulla squadra di Sinisa Mihajlovic per 2-1. Le marcature sono state aperte da Jesus Suso, che con un bellissimo diagonale dal limite dell’area ha impietrito Skorupski. Il raddoppio è arrivato grazie a Fabio Borini, svelto a ribadire in rete una respinta corta del portiere polacco. A nulla è servito il gol dell’ex Mattia Destro.

