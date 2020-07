Verso Milan-Atalanta, Pioli rimpiange Theo Hernandez: è insostituibile

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – “Ha caratteristiche importantissime. Abbina partecipazione alla fase offensiva e fisicità in fase difensiva. Ci servirebbe, non sarà l’unica assenza, Laxalt ha fatto bene a Sassuolo, ma anche gli altri giocatori metteranno il massimo”. Parole e musica di Stefano Pioli che, nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Atalanta, ha parlato così di Theo Hernandez, grande assente causa squalifica per la sfida di domani a San Siro.

Ironia della sorte, Theo Hernandez non giocherà nemmeno questa volta contro l’Atalanta, dopo l’assenza per lo stesso motivo nella gara d’andata. In quel caso il Milan ha subito una delle imbarcate peggiori di sempre, perdendo 5-0 un match senza storia. Se ci fosse stato il numero 19 sarebbe finita nello stesso modo? Una domanda alla quale è impossibile rispondere, quello che è certo è che il terzino sinistro è uno dei pilastri insostituibili della squadra.

Stefano Pioli ha elogiato l’ingresso di Diego Laxalt nel match contro il Sassuolo, ma è chiaro che l’apporto di Theo Hernandez è tutta un’altra storia. Fin dal suo arrivo, l’ex Real Madrid ha dato prova delle sue incredibili doti fisiche e offensive. Le sue sgroppate hanno tolto le castagne dal fuoco rossonero in molte occasioni; questo aspetto, contro un’Atalanta fisica e sempre a 1000 all’ora, mancherà moltissimo.

Lo stesso Theo Hernandez sa bene che ancora deve migliorare moltissimo vista la sua giovane età, ma le qualità per diventare uno dei migliori del ruolo sono oggettive. Peccato non poter assistere al suo contributo contro una squadra che gli somiglia molto. Appuntamento all’anno prossimo, con in panchina ancora Stefano Pioli, l’allenatore che non ha usato giri di parole per sottolineare la sua straordinaria importanza.

