Verso Lecce-Milan, Pioli ha deciso i terzini che schiererà

MILAN NEWS – In vista del match di domani sera a Lecce, Stefano Pioli recupera Theo Hernandez dopo la squalifica scontata in Coppa Italia. Se sulla corsia mancina il francese sarà certamente titolare, a destra c’è qualche dubbio in più. Il ballottaggio tra Andrea Conti e Davide Calabria vede in vantaggio il biondo ex Atalanta che ha conquistato la fiducia del tecnico emiliano, ma non troppo quella dei tifosi che ancora si aspettano di vedere prestazioni degne delle sue qualità. Intanto, ecco chi sono i diffidati del Milan per la trasferta di domani>>

