Verso Lecce-Milan, ecco chi è diffidato fra i rossoneri

MILAN NEWS – Domani sera alle ore 19.30 scatterà la ripresa del campionato anche per il Milan.

E allora, giocando ogni 3 giorni, bisognerà gestire al meglio le forze dei vari calciatori. In quest’ottica, diventano importanti anche le ammonizioni date ai giocatori. Nei rossoneri ci sono solamente 2 diffidati: Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio. Il capitano del Milan sarà regolarmente al centro della difesa e continuerà il record di tutti i minuti giocati come sta succedendo in questa tribolata stagione, mentre l’argentino è infortunato per un problema alla caviglia sinistra che lo costringerà a rimanere fuori per questo finale di campionato.

Stefano Pioli nel frattempo sta preparando la partita e ha già in testa una formazione da schierare. Per scoprire come si schiererà il Milan dall’inizio, continua a leggere >>

