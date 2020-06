Verso Lecce-Milan, la probabile formazione rossonera

NEWS MILAN – Quale sarà la formazione rossonera per Lecce-Milan? Reduce dal confronto, sfortunato, contro la Juventus nella semifinale di Coppa Italia, i rossoneri tornano in campo per la seconda volta nel post-lockdown.

Stefano Pioli dovrà ancora fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, ma recupera gli altri squalificati che non avevano potuto partecipare alla sfida dello Stadium: parliamo di Samuel Castillejo e soprattutto di Theo Hernandez. Entrambi saranno titolari nel 4-2-3-1 rossonero.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu, Rebic.

Nessuna novità, se non la presenza da titolare di Giacomo Bonaventura rispetto al pre-lockdown. Peraltro Jack stabilirà un nuovo record contro il Lecce: le 150 presenze in maglia rossonera.

