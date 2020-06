Serie A – Parma, 1-1 contro il Torino: agganciato il Milan in classifica

NEWS CALCIO – La sfida Torino-Parma è stata la prima della Serie A post-lockdown. Si tratta di uno dei quattro recuperi della 25.a giornata, giocata per metà proprio per la diffusione del coronavirus. Un match importante anche per la classifica del Milan, che prima della sfida era a +1 dal Parma.

La sfida giocata all’Olimpico ‘Grande Torino’ si è conclusa 1-1. In vantaggio il Torino, poi il pareggio parmigiano. Entrambi i gol segnati nel primo tempo, mentre nella ripresa i granata hanno fallito un calcio di rigore. Con questo pareggio, il Parma aggancia il Milan in classifica a 36 punti (ora a parità di partite). Il Torino invece prova ad allontanarsi dalla zona retrocessione, 28 punti contro i 25 del Lecce terzultimo.

LA PARTITA – Al 15′ la squadra di Moreno Longo va avanti: gol di Nkolou di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La reazione parmigiana arriva con qualche sporadico attacco, poi il gol del pareggio: al 30′ Gervinho per Kucka, che da destro l’area calcia con il sinistro e piega le mani a Sirigu.

Ripresa che si apre subito con il Toro in attacco. Dopo una mischia in area, assegnato calcio di rigore ai padroni di casa. Va Andrea Belotti dal dischetto, che incrocia, Sepe intuisce e respinge. Punteggio che resta sull’1-1. Nel finale tanti cambi, qualche occasione non clamorosa, squadre poco brillanti e un pareggio comunque positivo per entrambe le squadre.

