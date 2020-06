Verso Lecce-Milan, la dirigenza rossonera sarà al completo in tribuna

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, la dirigenza del Milan sarà al gran completo in tribuna contro il Lecce, gara in programma lunedì prossimo allo stadio Via del Mare.

Sia Gazidis, sia Maldini e sia Massara saranno infatti vicino alla squadra e a Stefano Pioli. Insomma, un ritorno alla “normalità” abbastanza straniante, specialmente per i giocatori, che non si allenavano sotto gli occhi dei vertici societari al completo da almeno quattro mesi e che avevano negli occhi il confronto acceso tra l’amministratore delegato e Zlatan Ibrahimovic. INTANTO ECCO LA FORMAZIONE CHE PIOLI DOVREBBE SCHIERARE A LECCE, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓