Verso Lecce-Milan: Gabriel, Saponara e Lapadula sognano la vendetta

MILAN NEWS – In vista di Lecce-Milan in programma lunedì 22 giugno, i rossoneri dovranno fare attenzioni agli ex dal dente avvelenato. Il Lecce è, infatti, pronto a schierare i suoi pezzi pregiati che hanno indossato la maglia rossonera nel recente passato. Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando del Milan e del match in programma lunedì allo stadio “Via del Mare”. Si tratta di Gabriel, Saponara e Lapadula, i quali hanno voglia di dimostrare le loro qualità contro quella società che li ha sedotti e abbandonati. Ieri proprio Saponara ha parlato del match contro il Milan: le sue parole>>>

