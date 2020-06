Verso Lecce-Milan: due diffidati per i rossoneri

NEWS MILAN – Domani il Milan fa il suo esordio nella ‘Serie A post-lockdown‘, in trasferta sul campo del Lecce: stadio ‘Via del Mare’. Sappiamo bene che gli impegni delle prossime settimane saranno a distanza di pochissimo tempo, e già domenica 28 giugno (ore 17:15) si giocherà Milan-Roma.

E allora, quali sono i diffidati rossoneri che domani, in Lecce-Milan, rischiano la squalifica e dunque l’impossibilità di giocare contro la Roma? Sono due, si tratta di Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio. Il Capitano sarà regolarmente in campo da titolare, dunque dovrà stare molto attento ad eventuali sanzioni. La difesa rossonera è contata: out Duarte, oltre a Musacchio, che infatti non rischia alcuna sanzione visto che presto si opererà in Spagna. Ci sarebbe soltanto Matteo Gabbia a disposizione, in caso di squalifica per Romagnoli.

Sappiamo quanto è importante stare attenti ai gialli per evitare squalifiche. Proprio i troppi gialli subiti nell’andata di Coppa Italia contro la Juventus, hanno condizionato in maniera quasi decisiva l’andamento del match di ritorno. Insomma, massima allerta per Alessio Romagnoli. E proprio a tal proposito, ecco chi sarà l’arbitro di Lecce-Milan >>>