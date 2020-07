Verso Lazio-Milan, Rafael Leao e i gol in trasferta: ecco il dato

MILAN NEWS – Rafael Leao, attaccante del Milan classe 1999, è andato in rete 4 volte in questa stagione di Serie A. Tre dei quattro gol sono stati realizzati in trasferta dal portoghese che, dopo i timbri nelle gare esterne contro Lecce e Spal, vorrebbe ripetersi contro la Lazio. Inoltre ecco un’altra statistica interessante: solo João Félix é più giovane di Leao tra i giocatori portoghesi che hanno segnato almeno 4 gol nei top-5 campionati europei 2019/20.

