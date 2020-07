Verso Lazio-Milan, gioca Saelemaekers: il belga vuole meritarsi il riscatto

MILAN NEWS – Ultimo giorno di mercato: dopo la partenza di Jesus Suso destinazione Siviglia, il Milan decide di puntare su Alexis Saelemaekers come vice di Samu Castillejo. Il giocatore, semi-sconosciuto ai più, arriva dall’Anderlecht in prestito oneroso per 3,5 milioni di euro, con diritto di riscatto alla stessa cifra, per un totale di 7 milioni. Nonostante le pochissime occasioni per mettersi in mostra prima del lockdown, le voci su un suo possibile riscatto sono aumentate sempre di più, fino all’ufficialità arrivata tre giorni fa. Saelemaekers è un giocatore rossonero a titolo definitivo.

Ma come mai il Milan ha investito 7 milioni ad un giocatore ancora prima di poter intravedere le sue qualità? Le partite contro Roma e Spal hanno dato una risposta a questo interrogativo. Contro i giallorossi, il belga è entrato benissimo muovendosi alla grande nei tre dietro alla prima punta e dimostrando una freschezza atletica di tutto rispetto. Una conferma avuta anche nel match contro la Spal, inizialmente iniziato nello stesso ruolo dopo l’infortunio di Castillejo e proseguito da terzino destro.

Uno spostamento che ha addirittura migliorato il suo rendimento, evidenziando una duttilità non comune a tutti i giocatori. Dopo i primi cross sbagliati, Saelemaekers ha più volte messo in apprensione la difesa spallina con traiettoria pericolosissime in mezzo all’area. Questa sera partirà da titolare per la prima volta e sostituirà proprio l’infortunato Castillejo. Un’occasione per dimostrare ancora una volta che il Milan non ha sbagliato a puntare su di lui.

